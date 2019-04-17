DIVORCES GRANTED:
Amy Patricia Riggan and Tyler Tate Riggan
Kevin Bruce Williams and Jessica Williamson
Marivel Camacho Alcantara and Jose Luis Alcantara
Kala Berniece Schoenhals and Aaron Moss Malone
Laura McMillan Rodriguez and Michael Rodriguez
Marcus Deon Franklin and Casey Ann Franklin
Brandyn Kyle Craig and Jessica Jo Lewis
DIVORCES FILED:
Chelsi Renee Long and Austen Travis Long
Keith M. Carroll and Taylor Larie Green
Kimberly Jan Tosi and Gary Louis Tosi
Maria I. Bonilla Peraza and Abraham D. Delacruz
Summer Shaw Knight and James Charles Knight