Note: All petitions have been verified to be voluntary.

Leonardo Escapita Torres (aka Leonardo Torres Escapita, Leo Escapita) and Melissa Adele Escapita (aka Melissia Adel Escapita). Lubbock. Chapter 7 nonbusiness/consumer.

William Forrest Smith and Renee Sherry Smith. Amarillo. Chapter 7 nonbusiness/consumer.

Rickey Lynn Cathey. Amarillo. Chapter 7 nonbusiness/consumer.