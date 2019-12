The 2019 all-District 7-6A volleyball team, as voted upon by the district’s coaches:

MVP — Madison Williams, Mansfield Lake Ridge.

Co-Defensive MVPs — Bailey Whitehead, Waxahachie; Kaelyn Ina, South Grand Prairie.

Hitter MVP — Lacy Mott, Waxahachie.

Libero MVP — Katie Le, Mansfield.

Co-Newcomers of the Year — Hope Briggs, DeSoto; Emma Strickland, Mansfield.

Offensive MVP — Lyric Stewart, Mansfield Lake Ridge.

Setter MVP — Ragan Ward, Waxahachie.

Coach of the Year — Taylor Elrod, Mansfield.

First team

Madison Babers, Waxahachie; Kate Morgan, Waxahachie; Molly Blank, Mansfield; Keyara Brooks, Mansfield Summit; Trinity Bryant, Mansfield Lake Ridge; Nya Campbell, Mansfield Lake Ridge; Morgan Demuth, Mansfield; Logyn Hinds, Mansfield Lake Ridge; Mekayla Koger, Mansfield Lake Ridge; Aaleyah Richardson, DeSoto; Jalynn Robinson, South Grand Prairie; Brynn Williams, Mansfield.

Second team

Jh'kyah Head, Waxahachie; Emma Smithey, Waxahachie; Nyia Anderson, South Grand Prairie; Morgan Bufford, Cedar Hill; Taylor Fanning, Mansfield; Kennedi Jean, South Grand Prairie; Abrielle Jordan, Cedar Hill; Kaelyn Mack, Mansfield Lake Ridge; Kylie Miles, Mansfield Summit; Lataysha Morgan, South Grand Prairie; Cristal Peoples, South Grand Prairie; Ava Roberts, Mansfield; Caitlin Shaw, DeSoto; Jaelah Thomas, DeSoto; Braylon White, South Grand Prairie; Mi'Kayla Woodard, Mansfield Summit.

Honorable mention

Avery Long, Waxahachie; Caiya Artis, Mansfield Lake Ridge; Brianna Berry, Cedar Hill; Trinity Carruthers, Mansfield Lake Ridge; Demeria Clark, Cedar Hill; Dynasty Coe, DeSoto; Abrina Dobbins, Grand Prairie; Mya Hall, DeSoto; Amira King, Mansfield Summit; Gracyn Margo, Mansfield; Shamirra Marshall, Grand Prairie; Violet Montemayor, Mansfield Summit; Lataysha Morgan, South Grand Prairie; Cristal Peoples, South Grand Prairie; Emma Zumwalt, Mansfield.

Academic first team

Madison Babers, Waxahachie; Brooklyn Baskin, Waxahachie; Taylor Cavazos, Waxahachie; Avery Long, Waxahachie; Lillie Loose, Waxahachie; Linzie McCloud, Waxahachie; Kate Morgan, Waxahachie; Lacy Mott, Waxahachie; Emily Petty, Waxahachie; Emily Powell, Waxahachie; Emma Smithey, Waxahachie; Ragan Ward, Waxahachie; Bailey Whitehead, Waxahachie; Nyia Anderson, South Grand Prairie; Caiya Artis, Mansfield Lake Ridge; Kailee Bennett, South Grand Prairie; Brianna Berry, Cedar Hill; Camryn Bertley, South Grand Prairie; Molly Blank, Mansfield; Taryn Boatwright, DeSoto; Micheala Booker, South Grand Prairie; Dani Bowden, South Grand Prairie; Hope Briggs, DeSoto; Keyara Brooks, Mansfield Summit; Keyana Brown, DeSoto; Trinity Bryant, Mansfield Lake Ridge; Morgan Bufford, Cedar Hill; Marlee Caldwell, Mansfield; Nya Campbell, Mansfield Lake Ridge; Trinity Carruthers, Mansfield Lake Ridge; Destiny Coe, DeSoto; Dynasty Coe, DeSoto; Angela Commino, Grand Prairie; Nadiyah Cooper, Cedar Hill; Rachel Cottrell, Mansfield Summit; Warren Davis, Mansfield Lake Ridge; Morgan Demuth, Mansfield; Abrina Dobbins, Grand Prairie; Reanna Dunlap, South Grand Prairie; Kelsey Dunnagan, Mansfield; Sara Dyl, Mansfield Summit; Mykayla Evans, DeSoto; Taylor Fanning, Mansfield; Madison Flores, Grand Prairie; Shameya Fullbright, Grand Prairie; Kyla Gonzalez-Jackson, DeSoto; Jasmine Hall, Cedar Hill; Mya Hall, DeSoto; Grace Harmon, Mansfield; Vivian Harper-Milan, Grand Prairie; Destini Hayes, DeSoto; Trinity Hendricks, Mansfield; Jazmin Hernandez, Grand Prairie; Alexandria Hight, Cedar Hill; Logyn Hinds, Mansfield Lake Ridge; Ava Hoang, Mansfield Lake Ridge; Aniyah Howard, Mansfield Lake Ridge; Brianna Ice, South Grand Prairie; Kaelyn Ina, South Grand Prairie; Jyriah Irving, Grand Prairie; Kennedy Jean-Louis, South Grand Prairie; Destiny Johnson, Mansfield Lake Ridge; Amira King, Mansfield Summit; Mekayla Koger, Mansfield Lake Ridge; Trinity Laney, Cedar Hill; Katie Le, Mansfield; Kaelyn Mack, Mansfield Lake Ridge; Gracyn Margo, Mansfield; Indira Martinez, Mansfield Summit; Mackenzie McClendon, Mansfield Lake Ridge; Selah McDowell, South Grand Prairie; AshaQwaye McThomas, DeSoto; Kylie Miles, Mansfield Summit; Violet Montemayor, Mansfield Summit; Lataysha Morgan, South Grand Prairie; Zoe Najar, Mansfield Summit; Katlinh Ngyuen, South Grand Prairie; Arden O'Connell, Mansfield; Asia Otieno, Grand Prairie; Cristal Peoples, South Grand Prairie; Litzy Ramirez, Grand Prairie; Aaleyah Richardson, DeSoto; Trinitee Richardson, Mansfield Lake Ridge; Ava Roberts, Mansfield; Jalynn Robinson, South Grand Prairie; Julieza Rodriguez, Grand Prairie; Kennedi Roman, Mansfield Lake Ridge; Caitlin Shaw, DeSoto; Payton Shoquist, Mansfield; Lyric Stewart, Mansfield Lake Ridge; Emma Strickland, Mansfield; Jaelah Thomas, DeSoto; Jayna Thomason, Mansfield Summit; Noelle Titler, Mansfield Lake Ridge; Anaiah Turner, Mansfield Summit; Nya Walker, Cedar Hill; Bre'a Wash, Cedar Hill; Makenzie Washington, Mansfield Lake Ridge; Taylin Washington, Mansfield; Braylon White, South Grand Prairie; Brynn Williams, Mansfield; Madison Williams, Mansfield Lake Ridge; Nayloni Williams, Mansfield Lake Ridge; Mi'Kayla Woodard, Mansfield Summit; Kaileyanna Woods, Mansfield Summit; Jade Wright, Grand Prairie; Emma Zumwalt, Mansfield.