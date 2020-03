EDCOUCH-ELSA - In consultation with state officials, county officials, and school board trustees, and in an abundance of caution, Edcouch-Elsa ISD will remain closed to boys and girls until Tuesday, April 14, after the Easter Holidays. This closure is due to the facts pertaining to the Coronavirus (COVID 19). As you are aware, this outbreak along with the information is changing daily. Consequently, this information may change.

During this emergency closure, Edcouch-Elsa ISD is committed to providing instructional support and food services to our students. Principals and staff will be in communication with you providing details on instruction and delivery of sack lunches.

Our School Board and I are supportive of students, staff, and parents. We thank you for your patience, support, and understanding as we navigate through this difficult period and complexities of the impact Coronavirus (COVID 19) is having on our community,

Staff and I will provide updates on Facebook, Campus websites, and Social Media. In difficult times we are all in this together. May you and your families stay safe and healthy.

*SPANISH*

Estimados Padres,

En consulta con los funcionarios estatales, los funcionarios del condado y los administradores de la junta escolar, y con mucha precaución, Edcouch-Elsa ISD permanecerá cerrado para niños y niñas hasta el martes 14 de abril, después de las vacaciones de Pascua. Este cierre se debe a los hechos relacionados con el Coronavirus (COVID 19). Como usted sabe, este brote junto con la información está cambiando diariamente. En consecuencia, esta información puede cambiar.

Durante este cierre de emergencia, Edcouch-Elsa ISD se compromete a proporcionar apoyo educativo y servicios de alimentos a nuestros estudiantes. Los directores y el personal se comunicarán con usted para brindarle detalles sobre la instrucción y la entrega de los almuerzos.

Nuestra Junta Escolar y yo apoyamos a los estudiantes, el personal y los padres. Le agradecemos su paciencia, apoyo y comprensión mientras navegamos a través de este difícil período y las complejidades del impacto que Coronavirus (COVID 19) está teniendo en nuestra comunidad.

El personal y yo proporcionaremos actualizaciones en Facebook, sitios web del campus y redes sociales. En tiempos difíciles, todos estamos juntos en esto. Que usted y sus familias se mantengan seguros y saludables.