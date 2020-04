McALLEN - The City of McAllen has been made aware of a scam that has targeted merchants. All McAllen residents and businesses are urged to be aware of someone posing as an AEP representative, stating that meters need to be changed for a $900 fee. Victims are given a phone number to call that takes them to an alleged AEP customer service representative, who states that they can give their bank information over the phone or pay the person in front of them to complete the required service.

Merchants and residents should be aware that this is not AEP standard operating practice, nor will it take payment in person or over the phone from customers regarding meters or for any other service calls. Anyone who has questions regarding their electric bill or service should contact their retail electric provider to the phone number shown on their monthly electricity bill. Calling a number left on a phone message or provided by a person at the door may connect residents and merchants with the scammers.

If anyone contacts a business or homeowner, please contact McAllen Police Department at 9-1-1. For safety, please do not attempt to detain the individual.

SPANISH

Se hace del conocimiento de residentes y propietarios de negocios de McAllen sobre personas que se hacen pasar por un representante de AEP, que sugiere a sus víctimas realizar el cambio de medidores de luz y solicita la cantidad de $900 dólares para hacerlo.

Las víctimas reciben un número de teléfono para llamar y es a través de ese medio que entablan una conversación con otro supuesto representante de servicio al cliente de AEP, y solicita información bancaria por teléfono, o bien, éste le sugiere realizar el pago con la persona que se encuentra frente a ellos para completar el servicio del cambio del medidor.

Los comerciantes y los residentes deben tener en cuenta que esta no/no es una práctica llevada a cabo por la compañía AEP, dicha empresa no solicita ni acepta pagos por teléfono o en persona a clientes por dicho servicio, tampoco solicita dádivas por asistirle por teléfono. Cualquier usuario que tenga preguntas sobre su factura o servicio de electricidad debe comunicarse directamente con su proveedor al número de teléfono que aparece en su factura mensual.

Recuerde que llamar a un número dejado en un mensaje de voz en su teléfono o proporcionado por una persona en la puerta de su domicilio o negocio, puede ponerle en contacto con estafadores.

Si usted es contactado y sospecha que está siendo víctima de fraude comuníquese con el Departamento de Policía de McAllen al 9-1-1 y por su seguridad, nunca intente detener al posible defraudador.